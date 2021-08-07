Gençlerbirliği, 54. TSYD Ankara Kupası'nı törenle aldı
54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü'ne penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gençlerbirliği, düzenlenen törenle kupasını aldı.
54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü'ne penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gençlerbirliği, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde MKE Ankaragücü'ne ikincilik kupasını TSYD Ankara Şubesi Mali İşler Sorumlusu Orhan Kemal Erkılıç takdim etti.
54. TSYD Ankara Kupası'nı ise TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, Gençlerbirliği takımının kaptanı Ramazan Köse'ye verdi.
Futbolcular, kupayı öperek basın mensuplarına poz verdi.
Ardından az sayıdaki taraftarlarının önüne giden Gençlerbirliği yöneticileri ile futbolcuları, kupa sevincini kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak