Gençlerbirliği, 37 yıl sonra Fatih Karagümrük'le karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında yarın konuk edeceği Fatih Karagümrük'le 37 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

İki ekip son olarak 1983-1984 sezonunda o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligi'nde karşılaştı. Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü sezonda, İstanbul'da 4 Şubat 1984'te oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitmişti.

Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük bu karşılaşmadan sonra bir daha aynı ligde yer almadı. Kupada da hiç eşleşmeyen iki takım 37 yıl sonra bir kez daha birbirlerine rakip olacak.

Ligde 3 maçlık yenilgisizlik serisi geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle sona eren Gençlerbirliği, 19 puanla 17. sırada bulunuyor.

Son maçında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki