Gençlerbirliği, 37 yıl sonra Fatih Karagümrük'le karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gençlerbirliği, 37 yıl sonra Fatih Karagümrük'le karşılaşacak

14.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:02
Gençlerbirliği, 37 yıl sonra Fatih Karagümrük'le karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında yarın konuk edeceği Fatih Karagümrük'le 37 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında yarın konuk edeceği Fatih Karagümrük'le 37 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

İki ekip son olarak 1983-1984 sezonunda o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligi'nde karşılaştı. Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü sezonda, İstanbul'da 4 Şubat 1984'te oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitmişti.

Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük bu karşılaşmadan sonra bir daha aynı ligde yer almadı. Kupada da hiç eşleşmeyen iki takım 37 yıl sonra bir kez daha birbirlerine rakip olacak.

Ligde 3 maçlık yenilgisizlik serisi geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle sona eren Gençlerbirliği, 19 puanla 17. sırada bulunuyor.

Son maçında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Donald Trump Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Seda Sayan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Emre Taşdemir İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kongre Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği, 37 yıl sonra Fatih Karagümrük'le karşılaşacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 11:12:56. #1.15#
title