Futbol: Süper Lig
Stat: EryamanHakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar BirinciMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici (Dk. 87 Voca), Borven (Dk. 49 Emre Güral), Paintsil, Alper Potuk (Dk. 90+4 Erdi Dikmen), Badji (Dk.
Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici (Dk. 87 Voca), Borven (Dk. 49 Emre Güral), Paintsil, Alper Potuk (Dk. 90+4 Erdi Dikmen), Badji (Dk. 46 Geraldo)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 84 Sio), Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite (Dk. 67 Stancu), Sandro Lima
Goller: Dk. 66 Emre Güral, Dk. 70 Arda Kızıldağ (kendi kalesine) (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Stancu (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 29 Endri Çekici, Dk. 82 Sarlija, Dk. 86 Geraldo, Dk. 90+3 Paintsil (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Piris da Motta, Dk. 75 Johansson, Dk. 82 Sefa Yılmaz, Dk. 90+5 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 34. haftasında başkent derbisinde MKE Ankaragücü, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
66. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sarı-lacivertli takımdan Emre Güral, ceza yayı sağından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
70. dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Endri Çekici'nin vuruşunda, kaleci Nordfeldt'ten dönen top savunmada Arda Kızıldağ'a çarparak ağlara gitti: 2-0.
76. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Sandro Lima'nın verdiği pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Stancu, etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
84. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol kanattan etkili atağında ceza alanında topla buluşan Emre Güral'ın sert şutunda, top üst direkten döndü.
Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak