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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar BirinciMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici (Dk. 87 Voca), Borven (Dk. 49 Emre Güral), Paintsil, Alper Potuk (Dk. 90+4 Erdi Dikmen), Badji (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici (Dk. 87 Voca), Borven (Dk. 49 Emre Güral), Paintsil, Alper Potuk (Dk. 90+4 Erdi Dikmen), Badji (Dk. 46 Geraldo)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 84 Sio), Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite (Dk. 67 Stancu), Sandro Lima

Goller: Dk. 66 Emre Güral, Dk. 70 Arda Kızıldağ (kendi kalesine) (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Stancu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 29 Endri Çekici, Dk. 82 Sarlija, Dk. 86 Geraldo, Dk. 90+3 Paintsil (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Piris da Motta, Dk. 75 Johansson, Dk. 82 Sefa Yılmaz, Dk. 90+5 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 34. haftasında başkent derbisinde MKE Ankaragücü, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

66. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sarı-lacivertli takımdan Emre Güral, ceza yayı sağından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

70. dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Endri Çekici'nin vuruşunda, kaleci Nordfeldt'ten dönen top savunmada Arda Kızıldağ'a çarparak ağlara gitti: 2-0.

76. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Sandro Lima'nın verdiği pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Stancu, etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

84. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol kanattan etkili atağında ceza alanında topla buluşan Emre Güral'ın sert şutunda, top üst direkten döndü.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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