Futbol: TFF 1. Lig
Stat: EryamanHakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hüseyin CanMKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 61 Zahid), İshak Çakmak, Mehmet Murat Uçar (Dk. 82 Chahechouhe), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Ulaş Yılmaz), Ariyibi (Dk.
Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hüseyin Can
MKE Ankaragücü : Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 61 Zahid), İshak Çakmak, Mehmet Murat Uçar (Dk. 82 Chahechouhe), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Ulaş Yılmaz), Ariyibi (Dk. 70 Geraldo), Eren Derdiyok (Dk. 61 Nadir Çiftçi )
Gençlerbirliği : Ramazan Köse, Furkan Şeker (Dk. 46 Ömürcan Artar), Gökhan Gül, Metehan Mert, Muhammed Bayır, Barış Alıcı (Dk. 82 Sami Gökhan Altıparmak), Grechyshkin (Dk. 89 Sallalich), Aksel Aktaş (Dk. 69 Bieliaiev), Lualua (Dk. 46 Tshibola), Sandro Lima, Eleke
Goller: Dk. 14 Sinan Osmanoğlu, Dk. 25 Eren Derdiyok (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 19 Erdem Özgenç, Dk. 89 Akın Alkan (MKE Ankaragücü), Dk. 77 Tshibola (Gençlerbirliği)
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara derbisinde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.