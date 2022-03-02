"Gençler Zinde Geleceğim Güvende Projesi" hayata geçti

SORGUN, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan "Gençler Zinde Geleceğim Güvende Projesi" hayata geçirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin fiziksel aktivite, egzersiz, oyun ve sporla teknoloji bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan ve hareketsiz bir yaşam tarzından kurtulmalarının amaçlandığını söyledi.

Öcal, proje çerçevesinde yapılan faaliyetler ve sağlayacağı faydalar ile Sorgun ilçesinin merkez, kasaba ve köylerinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına ve ilgili paydaş kuruluşlara örnek teşkil ederek benzer projelerin tekrarlanabileceğini ifade ederek, "Projede oluşturulacak somut çıktılar, projeden sonraki süreçte başka kurum ve kuruluşlar tarafından örnek alınarak kullanılabilecek, yaygınlaştırabilecek ve geliştirilebilecek." dedi.

75. Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Çetinkaya da proje faaliyetlerine 140 öğrencinin katılacağını belirtti.