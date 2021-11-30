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Gençler yumruk yumruğu kavga etti

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel
Gençler yumruk yumruğu kavga etti

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde gençlerin kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde gençlerin Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Karasu İncilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kavga eden gençler sokakta karşılaştı. Gençler bir anda birbirlerine saldırdı. Olay yerinin yakınında bulunan polis ekipleri hemen kavgaya müdahale etti. Polisler gençleri ayırıp, ifadelerini alarak ve serbest bıraktı. Gençlerin yumruk yumruğa kavgası ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.


Gençler yumruk yumruğu kavga etti

Gençler yumruk yumruğu kavga etti

Gençler yumruk yumruğu kavga etti

Gençler yumruk yumruğu kavga etti

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