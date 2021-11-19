MARDİN (Habermetre) - Gençler, Yazar ve Şairlerle Buluştu Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Anadolu Kültür Buluşmaları kapsamında gençlerin kültürel ve enteklektüel bilgi birikimine katkıda bulunmak adına Gençlik Merkezinde gençler ile yazarları bir ara getirerek program düzenledi. Mardin gençliği için en uğrak yerlerden bir mekan olan, gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği, merkez kütüphanesinden yararlanabileceği, çeşitli kurs ve derslere katılabileceği, gezi programlarına dahil olup gezebileceği, kafeteryada dinlenip arkadaşlarıyla sosyalleşebileceği bir ortam olan Gençlik Merkezi, faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Gençlerin kültürel ve entelektüel bilgi birikimine katkıda bulunmak, yeni yazarlar ve kitaplarla tanışma, kültürel farkındalığın artırılması adına Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gençler, şair ve yazarlarla bir araya geldi. Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programa şair ve yazarlar Yusuf Tosun, Hüseyin Karaca, Mustafa Ekici ve Sıddık Ertaş katılım sağladı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Anadolu Gençliği ve Medeniyet Bilinci konuları üzerinde duruldu. Program gençler ile yazar ve şairlerin karşılıklı sohbeti ile devam etti. Programın sonunda imzalanan kitaplar, gençlere hediye edildi.

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