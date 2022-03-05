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Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın sekizinci gününde yıldız erkekler epe ve yıldız kızlar kılıç kategorilerinde milli eskrimciler piste çıktı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın sekizinci gününde yıldız erkekler epe ve yıldız kızlar kılıç kategorilerinde milli eskrimciler piste çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yıldız erkekler epede Cengizhan Öner 12'nci, Murat Meriç 31'inci, Yalgın Yeter 33'üncü ve Halis Efe Elibol 40'ıncı sıranın sahibi oldu.

Yıldız kızlar kılıç kategorisinde ise organizasyonu Alara Çermen 15'inci, Begüm Alkaya 30'uncu, Damla Demirkol 38'inci ve Nil Güngör 44'üncü sırada tamamladı.

Şampiyona yarın yıldız kızlar epe, yıldız kızlar flöre ve yıldız erkekler kılıç kategorilerinde takım müsabakaları ile devam edecek. ???????

AA / Fatih Çakmak - Spor

Sırbistan, Türkiye, Eskrim, Milli, Spor, Haberler

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