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Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın yedinci gününde, yıldız erkekler flöre ve yıldız kızlar epe kategorilerinde milli eskrimciler mücadele etti.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın yedinci gününde, yıldız erkekler flöre ve yıldız kızlar epe kategorilerinde milli eskrimciler mücadele etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yıldız erkekler flörede Baran Çobanoğlu 25'inci, Tan Sezer 26'ıncı, Kayhan Sırmacı 33. ve Poyraz Ege İlman 47. oldu.

Yıldız kızlar epede Berra Sonyüksek 8'inci, Aleyna Ertürk 9'uncu, Kayra Naz Özcan 18'inci ve Yağmur Sönmüş günü 38. olarak tamamladı.

Organizasyonda yarın yıldız erkekler epe ve yıldız kızlar kılıç kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Sırbistan, Türkiye, Eskrim, Milli, Spor, Haberler

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