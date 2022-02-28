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Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası

AA, Musa Samur - Spor
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Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcu Tolga Aslan, genç erkekler kılıç kategorisinde beşinci oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcu Tolga Aslan, genç erkekler kılıç kategorisinde beşinci oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tolga Aslan, çeyrek finalde karşılaştığı Polonyalı Szymon Hryciuk'a 15-10 mağlup olarak organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Genç kadınlar flörede Alisa İsbir 19'uncu, Nazlı Ceren Alioğlu 31'inci, Almila Birçe Durukan 35'inci, Melike Taşdelen 47'nci olurken, genç erkekler kılıçta Muhammed Furkan Kalender 19'uncu, Emirhan Çiftci 30'uncu ve Adem Doruk Küpeli ise 44'üncü sırada yer aldı.

Genç erkekler flörede Can Alkış 19'uncu, Alp Eyüpoğlu 42'nci, Utku Özyalçın 22'nci olurken, şampiyonayı genç kadınlar epede Aleyna Ertürk 32'nci, Kayra Naz Özcan 43'üncü, Damlanur Sönmüş 73'üncü, Berra Sonyüksek 31'inci sırada bitirdi.

Organizasyonda bugün genç erkekler epede Emir Akal, Halis Efe Elibol ve Özgür Ege Şenyurdusev, genç kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, Begüm Alkaya ve Nil Güngör, kürsü mücadelesi verecek.

Şampiyona, 7 Mart Pazartesi günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

Milli Sporcu, Sırbistan, Türkiye, Eskrim, Spor, Haberler

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