Gençler ve Vos26 Üyeleri Hasta Miniklerin Yüzünü Güldürdü

Ankara Gazi Üniversitesi'nde öğrenim gören yardım gönüllüsü gençler ile Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi, Osmangazi Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nde çocukları ziyaret ederek, yanlarında getirdikleri hediyeleri dağıttı.



Vos26 Yardım Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada, toplumsal sorumluluk projelerinde yer alan ve kilometrelerce uzaktan gelen minik yüreklere dokunan gençlere teşekkür edildi. Böyle gençlerin olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydeden dernek üyeleri, sorumlu vatandaşların hızla yayıldığına dikkat çektiler. Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeynep Hayriye Karbölen, böyle duyarlı gençlerin olduğu sürece dünyada iyiliğin hiç kaybolmayacağını dile getirdi.



Misafir ekip sorumlusu Emrah Altuntaş tarafından yapılan açıklamada ise, Ankara'da sayısız projelerin yapıldığı, hedefler doğrultusunda şimdi de il dışı projelerde varlık gösterildiği anlatıldı. Ankara içerisinde projelerin hızla devam edeceğini kaydeden Altuntaş, "Yardımlaşma sayesinde farklı illerde çok güzel dostluklar oluşturduk. Vos26 Yardım Gönüllüleri'nin sıcak misafirperverliği bizleri mutlu etti. En kısa zamanda birlikte etkinlik yapmak için yine geleceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR