Gençler ve Çocuklar Sporla Bağımlılıktan Kurtulacak

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğince (IAAF) 196 ülkede uygulanan, dünyadaki bağımlılıkla ilgili en etkin çocuk projesi olan ve spor odaklı bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan "IAAF Çocuk Atletizmi" projesi Gaziantep'te yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) gerçekleştirilen projeye üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, proje ile gençlerin ve çocukların her türlü kötü alışkanlıktan alıkonulması amaçlanıyor. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) destekleriyle gerçekleştirilen proje Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz'ın öncülüğünde organize edildi.

Dünyanın en etkin çocuk projelerinden biri olan ve iki gün süren IAAF Çocuk Atletizmi Projesi'ne 215 kursiyer katılırken, kursiyerlere eğitmenler tarafından teori ve uygulama dersleri verildi. Ayrıca proje kapsamında 3-12 yaş grubundaki 100 çocuk ile de uygulamalı spor eğitimleri yapıldı.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, "Bu proje Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin atletizme olan ilginin azalmasıyla hayata geçirdiği bir projedir. Proje 7-12 yaş arası çocuklara eğlenceli bir şekilde atletizmi yaptırılarak uygulanan bir projedir. Gaziantep'te de ikinci kez Gaziantep Üniversitesinin talebi doğrultusunda düzenliyoruz bu organizasyonu. Buradaki sayısal katılımdan memnunuz. 2014 yılından beri yapılan bu proje geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu olmasını hedeflemektedir. Projenin bir başka amacı da çocukları zararlı olan madde ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmaktır" dedi.

Proje kapsamında gençlere ve çocuklara bağımlılık semineri veren Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu ise "Böyle bir projede gençlerle ve çocuklarla bir arada olmaktan son derece mutluyum. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği ve Türkiye Atletizm Fedarasyonu öncülüğünde yapılan bu proje ile önemli bir soruna parmak basma fırsatını bulduk. Maalesef ki ülkemizde farklı farklı bağımlılıklar çocuklarımızı ve gençlerimiz tehdit ediyor. Ben de bu kapsamda bağımlılık konulu bir konferans verdim. Bu kapsamda uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, tütün ve tütün mamulleriyle mücadele, alkolle mücadele ile günümüzün hastalığı olan teknoloji bağımlılığıyla mücadeleye değiniyoruz" diye konuştu.

Proje kapsamında çocuklara yönelik spor aktiviteleri de yapılırken, program ikinci gün yapılan seminer ve sunumların ardından plaket takdimleriyle son buldu.

GAÜN BESYO'da yapılan etkinliğe Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Genel Sekreter Fahrettin Yıldız, IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, IAAF Eğitmenleri Mürsel Biçer, Selahattin Koç ve Serkan Aydın, spor programcısı Haldun Dolmaç ile çok sayıda öğrenci, çocuk ve aileler katıldı. - GAZİANTEP