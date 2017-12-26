Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası

Türkiye Halter Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, 2-5 Ağustos'ta Ordu'da gerçekleştirilecek.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun ilk kez Türkiye Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını söyledi.



Gelecek yıl düzenlenecek organizasyonlarla 20 bin sporcuyu kentte ağırlamayı planladıklarını dile getiren Genç, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, yeni spor organizasyonları ile Ordu'nun bir spor kenti olması için çalışıyor. Son iki yılda Ordu'da altyapıdan yetişen sporcu sayısı ve ulusal organizasyonların sayısı hızla artıyor." dedi.



Genç, federasyonun desteğiyle iki yıl önce ilde başlatılan halter branşında, kısa süre içerisinde ivme sağlandığını da ifade etti.



Gençler 23 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası'nın, 2-5 Ağustos 2018'de Ordu'da yapılacağını aktaran Genç, "Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar tarafından şampiyonanın Ordu'ya verilmesi ilimiz açısından çok önemli. Şampiyonada Ordulu sporcular da madalya için platforma çıkacak. Ordumuz spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlimiz spor yatırımlarına ve organizasyonlarına destek olanlara teşekkür ederim." diye konuştu.



Genç, organizasyona 60 ilden 500 sporcunun katılmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.