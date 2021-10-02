Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 10. gününde milli sporcu Ali Oflaz, 1 gümüş ile 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler +109 kiloda yarışan Ali Oflaz, koparmada 150 kiloyla dördüncü sırayı alırken, silkmede 198 kiloyla gümüş, toplamda ise 348 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Millilerin şampiyonadaki madalya sayısı, 6 altın,14 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 28'e ulaştı