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Milli halterci Dilara Uçan'dan 3 madalya

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli halterci Dilara Uçan'dan 3 madalya

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcu Dilara Uçan, 1 altın ile 2 gümüş madalya kazandı.

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcu Dilara Uçan, 1 altın ile 2 gümüş madalya kazandı.

Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde devam eden organizasyonda kadınlar 76 kiloda yarışan Dilara Uçan, silkmede 127 kiloyla altın, koparmada 101 kilo ve toplamda 228 kiloluk dereceleriyle da gümüş madalyaların sahibi oldu.

Şampiyonada yarın 81 kiloda Tuğçe Boynueğri ile Sara Yenigün madalya mücadelesi verecek. Millilerin organizasyondaki madalya sayısı 5 altın, 12 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 23 madalyaya ulaştı.


Milli halterci Dilara Uçan'dan 3 madalya

Milli halterci Dilara Uçan'dan 3 madalya

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Haber: Milli halterci Dilara Uçan'dan 3 madalya - Haberler Spor
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