Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Nuray Levent, şampiyon oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Nuray Levent, şampiyon oldu

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Nuray Levent, şampiyon oldu

Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Nuray Levent, 3 altın madalya kazandı.

Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Nuray Levent, 3 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun dördüncü günü milli sporcular 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya elde etti,

Bayanlar 64 kiloda yarışan Nuray Levent, koparmada 96 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda ise 214 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazanıp, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler 64 kiloda Yusuf Fehmi Genç ise koparmada 132 kiloluk derecesiyle bronz, silkmede 163 kilo ve toplamda ise 295 kiloyla da 2 gümüş madalya kazanmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuray Levent, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek adına var gücümle çalışmalarıma devam edeceğim." dedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da 3 altın alan Nuray Levent'i başarılı performansını devam ettirdiği için kutladı.

Nuray Levent'i kulübü MKE Ankaragücü de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Şampiyonanın dördüncü günü sonunda milliler, 4 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalyaya ulaştı.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Burak Yamantürk
Spor Mario Balotelli Stefan Kuntz Bülent Uygun Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Topal Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Nuray Levent, şampiyon oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 20:54:45. #1.11#