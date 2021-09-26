Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Cansel Özkan, Avrupa üçüncüsü oldu - Haberler Spor
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Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Cansel Özkan, Avrupa üçüncüsü oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Cansel Özkan, Avrupa üçüncüsü oldu

Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Cansel Özkan, Avrupa üçüncüsü oldu.

Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Cansel Özkan, Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rovaniemi kentindeki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcu Cansel, koparmada 92 kiloyla gümüş, silkmede 110 kiloyla dördüncü, toplamda ise 202 kiloluk derecesiyle Avrupa üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Milliler 3 günde, 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalyaya ulaştı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Haber: Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Cansel Özkan, Avrupa üçüncüsü oldu - Haberler Spor
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