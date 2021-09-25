Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melihcan Günay, Avrupa üçüncüsü oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melihcan Günay, Avrupa üçüncüsü oldu

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melihcan Günay, Avrupa üçüncüsü oldu

Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Melihcan Günay, Avrupa üçüncüsü oldu.

Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Melihcan Günay, Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rovaniemi kentindeki şampiyonanın ikinci gününde milli sporcular 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Organizasyonda erkekler 55 kiloda Şahin Çelik, koparmada 102 kiloyla gümüş, silkmede 114 kiloyla 6'ncı toplamda ise 216 kiloyla 4'üncü oldu.

Aynı kiloda yarışan milli sporcu Melihcan Günay ise koparmada 96 kiloyla 4'üncü, silkmede 121 kiloyla gümüş toplamda ise 217 kiloyla Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, milli sporcuları tebrik ederek, başarı diledi.

Şampiyonanın ikinci gününde milliler 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalyaya ulaştı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek

Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Mesut Özil Bülent Uygun Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melihcan Günay, Avrupa üçüncüsü oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 23:11:19. #1.17#