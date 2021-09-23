Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak milliler, Finlandiya'ya gitti
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasına katılacak milli takım, Finlandiya'ya gitti.
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasına katılacak milli takım, Finlandiya'ya gitti.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rovaniemi kentinde yarın başlayacak şampiyonaya milli takım 8 erkek, 9 kadın sporcuyla katılacak.
İlk gün 45 kiloda Asuman Ayhan yarın madalya için podyuma çıkacak.
Şampiyonada 35 ülkeden 342 sporcu mücadele edecek. Organizasyon 3 Ekim'de sona erecek.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri