"Gençler uyuşturucudan ölmesin" diye dernek kurdu

KADİR YILDIZ - Üniversite öğrencisi oğlunun uyuşturucu bağımlısı olup, cezaevine girmesinin ardından Hayata Dönüş Derneğini kuran Nezahat Erok, dernek faaliyetleri kapsamında madde bağımlılığıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Lise çağındayken oğlunun uyuşturucu kullandığını öğrenen halk oyunları antrenörü Nezahat Erok, tedavi sürecinin ardından evladının uyuşturucuyu bırakmasına yardımcı oldu.

Üniversiteyi kazanıp Çanakkale'ye yerleşen oğlunun uyuşturucuya yeniden başlamasından haberdar olamayan anne, çocuğunun "uyuşturucu temin etmek" suçlamasıyla 2015 yılında gözaltına alınmasıyla durumu öğrendi.

Tutuklanan oğlunun mahkemedeki yargılama sonucunda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından anne Erok, uyuşturucuyla mücadele etmek için Hayata Dönüş Derneğini kurdu.

Erok, hem uyuşturucuyla mücadele etmek hem cezaevindeki gençleri sosyal hayata kazandırmak hem de annelere "ışık" olmayı hedefliyor.

Bağımlılıkla mücadele konusunda anne sevgisinin rolü olduğuna inanan Erok, bu kapsamda gönüllü annelerle sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.

Nezahat Erok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise çağındayken oğlunun uyuşturucu kullandığını öğrendiğini belirterek, bunun üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne başvurduğunu söyledi.

Narkotikteki psikolog ve pedagogların da sayesinde oğlunun uyuşturucuyu bıraktığını ifade eden Erok, daha sonra oğlunun yeniden uyuşturucuya başladığını ve zor bir dönemden geçtiklerini kaydetti.

Erok, oğlunun tedavi olduktan sonra üniversiteyi kazandığını ve Çanakkale'ye gittiğini söyledi.

Okula yerleştikten sonra oğlunun ilaçlarını kullanmaya devam ettiğini anlatan Erok, "2. sınıfa geçtiği zaman ev arkadaşları okulu dondurup memleketlerine döndü. Oğlum, 'Ben de okulu donduracağım.' dedi ama kabul etmedim. Bana tehdit edildiğini söylemedi. Evi uyuşturucu kullanımı için temin ediliyormuş. Sonra tekrar başlamış, bana söylemedi. Fransa'da robot yarışmasına gitmenin hayalini kuruyordu." diye konuştu.

"Çöplükte oğlumun ölmediğine şükrettim"

Karakoldan 2015'in aralık yılında oğlu tarafından aranması üzerine Çanakkale'ye gittiklerini ifade eden Erok, uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklanan oğluna 18 yıl 9 ay hapis cezası verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Köşe başında veya çöplükte oğlumun ölmediğine şükrettim. Oğlum 4 yıldır cezaevinde. Oğluma giderken genç çocuklar görüyorum. Vatanına, milletine ve ailesine bu çocukların hayırlı evlat olması gerekirken içeride çürümelerine izin veremezdim ve Hayata Dönüş Derneğini kurdum. Kurmamın sebebi, çocuğumu AMATEM'de tedavi ettirdim ama tek başına çözüm olmadığını anladım. "

"Gücüm elverdiği kadar uyuşturucuyla mücadele edeceğim"

Geçen yıl Kocaeli'deki kapalı cezaevlerinde konferanslar düzenlediklerini anlatan Erok, çocukların da olduğu kadın açık cezaevinde ise 23 Nisan etkinliği yaptıklarını söyledi.

Erok, kadın mahkumlarla Anneler Günü'nü kutladıklarını dile getirerek, açık cezaevindeki kreş duvarlarını karikatürlerle resmettiklerini kaydetti.

Bu sene Cumhurbaşkanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı doğrultusunda "Pozitif Düşün Genç Yaşa Projesi"ni yazdıklarını belirten Erok, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gönüllülerden oluşan 'Eksi Birinci Kat' adlı tiyatro oyununu sergiledik. Uyuşturucu, alkol ve sanal bağımlılığını işledik. Bu cezaevlerinde sergilendi. Cezaevindekiler, 'Çıkınca biz de uyuşturucuyla mücadele edeceğiz.' diyor. Hedefimiz, insanların uyuşturucuya bulaşmasını önlemek. Derneğin hedeflerinden bir tanesi de suçu azaltmak. Suçun başlangıcı uyuşturucu olduğu için suçu tam manasıyla azaltamayız ama yine de ne kadar eksiltirsek o kadar kardır. Oğlum çok şükür ölmedi, şu anda cezaevinde, diğer annelerin evlatlarının da ölmemesi için Hayata Dönüş Derneğini kurarak faaliyetlerini gerçekleştiriyorum. Sessiz çığlıkları olan annelerin de sesi olmaya devam edeceğim. Toplumumuzdaki uyuşturucuyla gücüm elverdiği kadarıyla mücadele edeceğim."

Kaynak: AA