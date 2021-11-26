GENÇLER ÜNİVERSİTEYE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURSLARINDA HAZIRLANIYOR

Okullarin yeniden tam kapasite ile egitim ögretim hayatina baslamasi ile birlikte Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin Gençlik Kültür Merkezleri'nde de destekleyici egitimler start aldi. Mezun olup üniversiteye hazirlanan ve ortaögretim kurumlarinin sinavlari için ter döken ögrenciler, il genelindeki tüm ilçelerde yer alan Gençlik Kültür Merkezleri'nde ücretsiz bir sekilde destekleyici kurslardan yararlanabiliyorlar. Test kitaplariyla materyal destegi de saglanan ögrenciler, ücretsiz deneme sinavlariyla da seviyeleri belirleyebiliyorlar.

Pandemi nedeniyle uzun süre siralarindan uzak kalan ve bu dönemde yasanan açigi kapatmak için çalisan ögrenciler, deneyim kadrolari ile kaliteli bir hizmet veren ABB Kültür Merkezleri'nde gelecege daha güvenle bakiyor.

"Aydinlik yarinlar daima genç kardeslerimizin yanindayiz. "

Gençlerin daima yaninda olduklarini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Gençlerin daha özgür ve nitelikli egitim alabilmesi bizlerin en büyük arzusudur. Çünkü yarinlarin sahibi olan gençler ne kadar iyi yetisirlerse, toplumsal refahimiz o kadar yüksek olacaktir. Bundan dolayi Büyüksehir Belediyesi olarak kültür merkezlerimizde ilkokuldan baslayarak, üniversiteye hazirlanan ögrencilere kadar genis bir yas araligina hitap ediyoruz. Bu hizmet elbette ücretsiz olarak verilmektedir ve dileyen her gencimiz kurslardan faydalanabiliyor. Aydinlik yarinlar için daima genç kardeslerimizin yanindayiz. " dedi.

"Tüm ögrencilerimizi kültür merkezlerimize bekliyoruz. "

Kültür Merkezinde Biyoloji Ögretmeni olarak görev yapan Tolga Berberoglu, "Aydin Büyüksehir Belediyesi Kültür Merkezleri olarak tüm ilçelerimizde ilkokul gruplarindan, yetiskinlere kadar her yas grubundan ögrencilere hizmet veriyoruz. Üniversite sinavina çalisan gruplarimiz oldugu gibi, ilkokulda da derslerine destek olacak sekilde bu kurslarimizi veriyoruz. Her ögrencinin ihtiyaci dogrultusunda egitim ve ögretime katki saglamaya çalisiyoruz. " dedi. Büyüksehir Belediyesi'nin bu kurslarinin ücretsiz oldugunun altini çizen Berberoglu, " Il genelindeki kurslarimizin tamami Sayin Baskanimiz Özlem Çerçioglu'nun talimatiyla hiçbir ücret alinmadan gerçeklestiriliyor. Ücretsiz bir sekilde hem üniversite sinavina, hem ortaögretim kurumlari sinavina hem de okuldaki egitim ögretim okuldaki egitim hayatlarina destekleme seklinde devam ediyoruz. Aydin Büyüksehir Belediyesi Kültür Merkezleri olarak hiçbir kar amaci gütmeden ilimizdeki tüm ögrencilere ihtiyaçlari dogrultusunda hizmet etmeye haziriz. Tüm ögrencilerimizi kültür merkezlerimize kayit yaptirmaya ve faydalanmaya davet ediyoruz. Ihtiyaci olan tüm ögrencilerimizi kültür merkezlerimize bekliyoruz. " çagrisi yapti.

"Buraya sadece geliyorum, gidiyorum ve ögreniyorum. "

ABB Kültür Merkezlerinde ders alan ve mühendislik kazanarak egitim hayatina devam eden kuzenin tavsiyesi üzerine geldigini belirten Bahadir Özütürk, "Kuzenim buradan mühendis olarak çikti. Insallah ben de mühendis olarak çikacagim. Burada zaman çok güzel geçiyor. 4 gün buraya geliyoruz, 3 gün kendimize zaman ayirip o zamanlarda da kendim derslerimi çözüyorum. Ögretmenlerimiz çok iyi, kurum ve egitim seviyesi gayet güzel. Disarida bir dershaneyi sordugumda çok yüksek fiyatlar verdiler. Buraya sadece geliyorum, gidiyorum ve ögreniyorum. Hatta hep diyorum, keske daha önce gelseydim. Baskanimiz Özlem Çerçioglu'na gençlerimize bu imkani verdigi için tesekkür ediyorum. " dedi.

"Okulda gördügüm dersleri burada daha iyi kavramaya basladim. "

Kültür merkezlerinde egitim aldigi için mutlu oldugunu ifade eden Melike Simsek, "Çok önerdiler burayi, 'Özlem Çerçioglu'nun açtigi bir kurs merkezi var, mezunlara ve 12. siniflara olanak sagliyor' diye. Türkiye'nin ekonomisi belli, dershane olmus 10 bin ama ben burada ücretsiz ders alabiliyorum. Ögretmenlerimizde çok güzel ders anlatiyorlar. Okulda gördügüm dersleri burada daha iyi kavramaya basladim. Benim hedefim psikoloji okumak. Özlem Baskanimiz sag olsun bizlere her seyi olanak olarak sagliyor. Burada oldugum için çok mutluyum. " seklinden konustu.

"Aydin'in Topuklu Efe Özlem Baskanimiza çok tesekkür ediyorum. "

Kültür merkezine ortaokul döneminde katilan, lise döneminde ve mezun olduktan sonra da ABB Kültür Merkezlerinde egitim alan Sule Atçali, "Mezun sayisal olarak derslerimize devam ediyoruz. Iyi bir yere gelmek isteyenlerin bu kuruma gelmelerini tavsiye ediyorum. Deneme sinavlari ve testler konusunda bize her türlü materyaller de saglaniyor. Bize bu olanaklari sagladigi için Aydin'in Topuklu Efe Özlem Baskanimiza çok tesekkür ediyorum. " ifadelerini kullandi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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