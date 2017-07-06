Gençler Unıchallenge+ ile Dijital'e Geldi, Dönüştü

Kamp, başvuranlar arasından seçilen 50 üniversite öğrencisinin katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Kariyer Sponsorluğu'nu People Initiative'in üstlendiği ve yeni mezunların yanı sıra üniversitelerin 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin de katıldığı 2 haftalık kampta, öğrenciler hem sektörün önde gelen isimlerinden dersler dinledi hem de ürettikleri projelerle öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldu.

186 öğrencinin başvurduğu eğitim programına başvuru yapan şehir sayısı 27'ye, üniversite sayısı da 57'ye ulaştı. Katılım kontenjanı 50 kişi ile sınırlı olan etkinliğe bu yıl İstanbul'dan 19, Eskişehir'den 7, Konya'dan 5, Ankara'dan 4, Antalya, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya'dan 2'şer, Bursa, Erzurum, Kastamonu, Sivas ve Trabzon'dan ise 1'er öğrenci katılma şansı elde etti.

IAB Türkiye tarafından "eğlenerek öğrenme" yaklaşımı ile tasarlanan eğitim programının katılımcıları 2 hafta boyunca dijitali sektör profesyonellerinden dinledi. Katılımcılar örnek çalışma ortamı olarak Project House Dijital Reklam Ajansı'nı gezdi. Ayrıca Escapist/Odadan Kaçış Oyunu ve Karanlıkta Diyalog Sergisi gezisi gibi aktivitelere katıldı ve Egos'un verdiği brief üzerinden proje üretti. Sunumlar sonunda ilk 3'e giren ekipler IAB Türkiye üyesi firmalarda staj hakkı elde etti. Birinci olan ekip üyelerinin Pegasus'tan yurtiçi gidiş-dönüş uçak bileti kazandığı etkinlikte, Facebook da Hizmet Sponsoru olarak destekçiler arasında yer aldı. Etkinlik bitiminde öğrenciler Mynet'in sponsorluğunda gerçekleşen Kapanış Partisi'nde sertifikalarına sahip oldu.

IAB Türkiye Başkan Yardımcısı ve IAB Avrupa Eğitim Yürütme Kurulu Başkanı Neslihan Olcay, programı şu sözlerle değerlendirdi: "İlk iki sene UniChallenge+'a katılan 100 öğrencinin 65'inin çeşitli pozisyonlarda iş veya staj bularak sektöre adım atmış olması bizi gururlandırıyor. Katılımcıların üniversitede aldıkları eğitimleri pekiştirme, pratik zekalarını ve yeteneklerini test etme imkanı buldukları programın, sektörümüze önümüzdeki yıllarda da birbirinden parlak genç yetenekler kazandırmaya devam edeceğine inanıyoruz. Hala tanışmadığımız gençleri seneye UniChallenge+'a başvurmaya davet ediyoruz."

Program katılımcılarından Burcu Meşepınar, "İki haftada ne öğrenebilirim ki diyenlere inat okulda bile öğrenmediğimiz çoğu şeyi bize bu eğitim kattı. Boğaziçi Üniversitesi'nin şahane atmosferinde olması da cabası. Kampüs güzel, eğitim süper, insanlar tatlı. Biz UniChallenge ile Dijital'e gittik ve dönüştük. Sizleri de bekleriz. UniChallenge efsanesin. Teşekkürler IAB Türkiye."derken bir diğer katılımcı Ömer Faruk Üzmez de"Unichallenge'ın hayatımın dönüm noktası olan mezuniyetime denk gelmesi, kariyerime yön vermemde muazzam bir katkısı oldu. Dijital bir vatandaş olmanın haklı gururuyla yoluma devam ediyorum."yorumunda bulundu.

