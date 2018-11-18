Gençler Umre Ödüllü Yarışmaya Davet Edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında umre ödüllü gençlik bilgi yarışmasının tanıtımı yapıldı.

Edirne Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında umre ödüllü gençlik bilgi yarışmasının tanıtımı için kentteki birçok noktada stant kurdu.

Gençlik Koordinatörü Aynur Yürük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası temasını "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlediğini hatırlattı.

Bu çerçevede gençlere yönelik umre ödüllü bir bilgi yarışması düzenleneceğini belirten Yürük, şunları kaydetti:

"Yarışmaya üniversitede okuyan 17-28 yaş arası öğrencilerimiz katılıyor. Öğrencilerimiz, Peygamber Efendimizle ilgili üç kitaptan sorumlu olacaklar. Tüm Türkiye çapında yapılacak ve her il kendi arasında kız ve erkek öğrenciler birer kişi birinciler umreye götürülecekler. Yarışma yazılı olarak uygulanacak. Her il merkezinde 22 Aralık günü saat 14.00'te düzenlenecek. Bu yarışmaya sadece örgün öğretim gören üniversite öğrencilerimiz değil, açık öğretim eğitimi alan öğrencilerimiz de katılabilecekler. Öğrenciler müftülüklere giderek başvurabilir, son başvuru tarihi yarın."