Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi
Sapanca Gölü'nde iki gün süren Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi.
Sapanca Gölü'nde iki gün süren Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi.
Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde final müsabakaları yapıldı.
Ferdi ve takım halinde kıyasıya yarışan sporcular, birinci olabilmek için kürek çekti.
Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:
Yıldız kızlar tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Galatasaray
Yıldız kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe B
Genç erkekler tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray B, 3. Galatasaray C
Genç erkekler iki tek: 1. Galatasaray, 2. Şişecam Çayırova, 3. Fenerbahçe
Genç erkekler iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray B
Genç erkekler dört tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray
Küçük erkekler dört çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe B, 3. Fenerbahçe
Küçük kızlar tek çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Sakarya Gençlik Merkezi, 3. Fenerbahçe B
Küçük kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe B, 3. Fethiye Belediye
Genç kızlar dört tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray
Genç kızlar dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe
Genç erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova
Genç erkekler sekiz dümenli: 1. Galatasaray, 2. Galatasaray B, 3. Fenerbahçe
C Kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor
C Kadınlar iki çifte: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek
C Erkekler dört çifte dümenli: 1. Altınboynuz, 2. Şişecam Çayırova, 3. İzmit Sümerspor Kürek B
19 yaş altı C Kızlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İznik Spor, 3. Altınboynuz
19 yaş altı C Kızlar iki çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Altınboynuz
19 yaş altı C Erkekler 4 çifte dümenli: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Galatasaray
Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Türkiye Kürek Federasyonu yetkililerince verildi.
Kaynak: AA