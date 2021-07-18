Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları, Sakarya'da sona erdi
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Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları, Sakarya'da sona erdi

Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları, Sakarya'da sona erdi
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Spor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları tamamlandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları tamamlandı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen şampiyonaya, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden 400'ü aşkın sporcu katıldı.

Şampiyonada, sporcular, 1000 ve 2 bin metrelik parkurda birbirlerine üstünlük kurabilmek için kürek çekti.

Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:

Küçük kızlar: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Şişecam Çayırova, 3. Fenerbahçe

Küçük erkekler: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Galatasaray, 3. Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Yıldız kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Yıldız erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek

Genç kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadolu Hisarı Kürek

Genç erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek

Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Türkiye Kürek Federasyonu yetkililerince verildi.

Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları, Sakarya'da sona erdi
Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları, Sakarya'da sona erdi
Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları, Sakarya'da sona erdi
Gençler Türkiye Kupası Kürek yarışları, Sakarya'da sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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