Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları eleme müsabakaları Sapanca'da yapıldı Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları eleme müsabakaları, Sapanca Gölü'nde gerçekleştirildi.

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları eleme müsabakaları, Sapanca Gölü'nde gerçekleştirildi.

Sakarya Spor ve Gençlik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, elemelerin ardından Kırkpınar Kürek Parkuru'nda yarın start alacak ve 9 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek olan yarışlara, 30'a yakın kulüpten yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Eleme yarışlarında Adana Kürek ve Kano, Altınboynuz Anadoluhisarı, Kürek Bayramoğlu Yelken, Fenerbahçe, Fethiye Belediye, Galatasaray, Hereke Nuh Çimento Kürek, İstanbul Kürek, İzmit Sümerspor Kürek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sakarya Gençlik Merkezi ve birçok kulüpten sporcular suya inerek kürek çekti.

Sakarya Kürek Takımı antrenörlerinden Salih Yıldırım, yaptığı açıklamada, yarışlarda il olarak 17 sporcu ile başarı aradıklarını belirtti.

Sapanca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uçar da pandemi döneminde yapılan ilk ulusal organizasyon olan yarışlara, ilginin beklenenden fazla olduğunu ifade etti.

Yarışlar öncesinde bölgede dezenfekte işlemleri gerçekleştirdiklerini anlatan Uçar, yarışlara katılan tüm ekiplere başarılar diledi.

Kaynak: AA