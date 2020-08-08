Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sapanca Gölü'nde başladı.

08.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:56

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sapanca Gölü'nde başladı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlara, 30'a yakın kulüpten yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Sporcuların, ferdi ve takım halinde mücadele ettiği kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda yarışlar gerçekleştirildi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, AA muhabirine, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun bir süredir yarışların yapılamadığını anımsattı.

Virüse karşı gerekli tedbirleri alarak yarışları düzenlediklerini anlatan İşseven, hava şartlarının iyi olması nedeniyle organizasyonun güzel geçtiğini belirtti.

Yarışların yapılması için gereken hassasiyeti gösteren Sapanca'daki yerel yöneticilere ve güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileten İşseven, organizasyonun yarın gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona ereceğini söyledi.

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır Politika
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
'Sende şeref olsa istifa ederdin' sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber Ekonomi
"Sende şeref olsa istifa ederdin" sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar Güncel
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak
Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor
Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Salih Zeki Çolak Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Sezen Aksu Barış Arduç Ufuk Bayraktar
Spor Ali Koç Caner Erkin Süleyman Hurma Ertuğrul Sağlam Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Düğün Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 17:08:08. #1.14#
title