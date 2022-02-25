Gençler tenis müsabakaları sona erdi

erkek tenis il birinciliği müsabakaları sona erdi. Erkeklerde Spor Lisesi, kızlarda Fen Lisesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul sporları yarışmaları kapsamında gençler kız-erkek tenis il birinciliği Bahçeşehir Spor Kompleksinde bulunan tenis kortunda yapıldı. Müsabakalar sonunda erkeklerde Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ikinci, TED Koleji üçüncü oldu. Kızlarda ise Fen Lisesi birinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi ikinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi üçüncü ve TED Koleji dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri takdim etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor