Gençler, TEKNOFEST'te düzenlenen etkinliklerle moral buluyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın medya paydaşı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yerli ve milli teknolojik ürünlerin tanıtımı yapılırken gençler için de etkinlikler düzenleniyor. Festival kapsamında gençler, düzenlenen etkinliklerle moral buluyor.