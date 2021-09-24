Gençler, TEKNOFEST'te düzenlenen etkinliklerle moral buluyor - Haberler
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Gençler, TEKNOFEST'te düzenlenen etkinliklerle moral buluyor

AA / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı'nın medya paydaşı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yerli ve milli teknolojik ürünlerin tanıtımı yapılırken gençler için de etkinlikler düzenleniyor.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın medya paydaşı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yerli ve milli teknolojik ürünlerin tanıtımı yapılırken gençler için de etkinlikler düzenleniyor. Festival kapsamında gençler, düzenlenen etkinliklerle moral buluyor.

Gençler, TEKNOFEST'te düzenlenen etkinliklerle moral buluyor

Gençler, TEKNOFEST'te düzenlenen etkinliklerle moral buluyor

Gençler, TEKNOFEST'te düzenlenen etkinliklerle moral buluyor

Gençler, TEKNOFEST'te düzenlenen etkinliklerle moral buluyor
AA / Cemaleddin Turan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gençler, TEKNOFEST'te düzenlenen etkinliklerle moral buluyor - Haberler
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