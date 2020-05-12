Gençler tarımsal üretimde sahaya inmeli
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Gençler tarımsal üretimde sahaya inmeli

Gençler tarımsal üretimde sahaya inmeliİSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs salgını sonrası birçok alanda olduğu gibi gıda ve tarım alanında da önemli değişimler beklendiğine dikkat çeken Dr. Öğr.

Gençler tarımsal üretimde sahaya inmeli
12.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:59

Gençler tarımsal üretimde sahaya inmeli

İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs salgını sonrası birçok alanda olduğu gibi gıda ve tarım alanında da önemli değişimler beklendiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Merve Hamzaoğlu, yeni döneme uyum için üretime devam etmenin önemine vurgu yaparak, gençlerin tarımsal üretime teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisat Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Hamzaoğlu, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi koşullarında Türkiye ve dünyada, gıda ve tarımın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ÜRETİMDE DEVAMLILIK ŞART'

Çiftçilerin üretime devam etmesi için motivasyona ihtiyaçları olduğunu belirten Hamzaoğlu, kısa vadede Türkiye'de kıtlık olacağını düşünmediğini söyledi ve üretime devam etmenin şart olduğunu dile getirdi. Hamzaoğlu, 'Üretime devam etmek için de yeni normalde kişisel önlemlerin alınması, 65 yaş üstü çiftçinin tarlasına gitmesinde sorun yaşamaması ve mevsimlik işçilerin şehirlerarası seyahatinin sağlanması gerekiyor. Ekin ve bazı ürünlerde hasat dönemindeyiz, bunları devam ettirmeliyiz. Yoksa ürün tarlada kalır, israf olur.' dedi.

'TARIMDA DİJİTALLEŞME ÖNEMLİ'

Tarımda dijitalleşme adımlarının yeni yeni atıldığını ve önemli olduğunu aktaran Dr. Öğr. Üyesi Hamzaoğlu, 'Sonuçlarını uzun vadede alacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'de yaşlanan bir tarım nüfusu var. Çiftçinin dijitalleşmeye uyum sağlaması için de birtakım uygulamalara ihtiyaç var. Gençlerin sahaya inmesi ve tarımsal üretimde bulunmaları için teşvik edilmeleri gerekiyor. Gençlerin üretimde yer alması, Türkiye'nin kalkınmasında da önemli rol oynayacaktır.' diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI

Bu dönemde üretimi artırmak için sürdürülebilir tarım politikalarının da ele alınması gerektiğine vurgu yapan Hamzaoğlu, 'Çiftçilerimiz geleneksel tarımdan kopamıyor. Gençler, tarımda yeni teknolojilere daha meraklı. Salgın sonrası Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracata tekrar başlayacaktır. Tarımda teknolojinin kullanılması için gençleri teşvik edip, bu şekilde daha fazla kar elde edeceklerini görmelerini sağlamalıyız.' dedi.

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNE DESTEK

Küçük aile işletmelerinin desteklenmesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Hamzaoğlu, 'Üreticilerin gelirlerinin artması lazım ki üretimin devamı gelsin. Devlet, özellikle salgın sürecinde tarımda, üretimden tüketime kadar her alanda daha fazla destek sağlamalı, üreticileri daha fazla desteklemeli.' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ŞANSLI'

Dünyada salgın sonrası açlık krizinin olabileceğini de aktaran Dr. Öğr. Üyesi Hamzaoğlu, 'Açlık krizinden en çok Afrika ülkeleri gibi geliri az ve yoksul ülkeler etkilenecek. Türkiye, bu konuda şanslı çünkü kendi kendimize yetme konusunda problem yaşamıyoruz. Ama üretimin devam etmesi şart. Sebze ve meyve üretiminde sorun yok ama yemde yüzde 60'a yakın dışa bağımlıyız. O yüzden acilen daha fazla önlem alınmalı.' diye konuştu.

Gençler tarımsal üretimde sahaya inmeli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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