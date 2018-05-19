30 Genç Su Altına Atatürk İçin Daldı, Türk Bayrağı Açtı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle üniversite ve lise öğrencileri ile bir grup sporcu denizin 18 metre altında Türk Bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını andı.

ETKİNLİK İLYOS ADASINDA GERÇEKLEŞTİ

İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden 15, Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10 ve Ayvalık Gençlik Merkezi öğrencileri ile Küçükköy Kick Boks Kulübü sporcularından 5 sporcu olmak üzere 30 gencin gerçekleştirdiği dalış Ayvalık'ın Ege Denizi'ndeki 22 adasından biri olan İlyosta Adası açıklarında gerçekleştirildi.

SPORCULAR SON DERECE HEYECANLIYDI

Geçtiğimiz hafta aldıkları eğitimin ardından ilk kez denize dalan sporcuların son derece heyecanlı oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile 36. Gençlik Haftası programı çerçevesinde Atatürk ve Gençlik Dalışı'nı gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"BİZDEN BEKLENENİ YAPTIK"

9 Eylül Üniversitesi'nden gelen Anıl Polut alı öğrenci, önemli bir günde güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade ederek, "Atatürk'ün de bizden beklediği gibi, güçlü ve sağlıklı bir nesilin bir ferdi olmak beni de son derece memnun ediyor. Bizi böylesi anlamlı bir etkinliğe davet eden Ayvalıklı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.