Gençler spor tesislerine kavuşuyor
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Gençler spor tesislerine kavuşuyor

Gençler spor tesislerine kavuşuyor
06.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:46

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Çınarlı Mahallesi gençlerine müjdeli haber geldi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Çınarlı Mahallesi gençlerine müjdeli haber geldi. Halı saha, spor tesisleri ve çocuk oyun parkını bünyesinde barındıran Semt Sahası Sosyal Tesisleri projesi hayata geçiyor.

Süleymanpaşa'da yaşayan gençlere yönelik projelere hız veren Süleymanpaşa Belediyesi, Çınarlı Mahallesi'nde yeni bir Semt Sahası Spor Tesisleri projesini hayata geçiriyor. Toplamda 2500 metrekare yüz ölçümüne sahip projede, 30 metreye 50 metre boyutlarında halı saha, çocuk oyun alanı, kafe, soyunma odaları, spor üniteleri, yeşil alan ve yürüyüş alanları yer alıyor.

"Her genç bizim için yeni bir yarını temsil eder"

Süleymanpaşalı gençlerin sosyalleşebilmesi, sporla ilgilenebilmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada, "Her genç bizim için yeni bir yarını temsil eder. Süleymanpaşa Belediyesi olarak ilçemizdeki geleceğimizin umudu, güveni olan, yarınlarımızın hayata değer katacak olan gençlerimizi önemsiyoruz. Bu sebeple yarınlarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Gençlerimize verdiğimiz sözü tutuyoruz"

Yüksel, Çınarlı Mahallesi'nde yapılacak olan tesisle ilgili de şunları söyledi:

"Çınarlı mahallemizdeki genç kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Gençlerimizin sporla ilgilenerek arzu etmediğimiz kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için belediye olarak gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Mahallemize kazandıracağımız Semt Sahası, Spor Tesisleri ve Çocuk Oyun Parkı ile vatandaşlarımıza yeni bir yaşam alanı tesis edeceğiz. Önümüzdeki günlerde yapımına başlayacağımız projemizi, kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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