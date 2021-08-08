GENÇLER SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP BAĞCILAR MEYDANI'NDA SPOR YAPTI
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GENÇLER SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP BAĞCILAR MEYDANI'NDA SPOR YAPTI

GENÇLER SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP BAĞCILAR MEYDANI'NDA SPOR YAPTI
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GENÇLER SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP BAĞCILAR MEYDANI'NDA SPOR YAPTIGençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bağcılar'da düzenlenen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında her yaştan genç, Bağcılar Meydanı'nda bir araya geldi.

GENÇLER SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP BAĞCILAR MEYDANI'NDA SPOR YAPTI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bağcılar'da düzenlenen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında her yaştan genç, Bağcılar Meydanı'nda bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik alanında katılımcılar, masa tenisinden duvara tırmanmaya kadar çok farkı branşlarda spor yaparak hem eğlenceli hem de yararlı zaman geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Sosyal Medyadan Sosyal meydanlara" proje kapsamında İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü anlamlı etkinliğe imza attı. "Her yerde spor var" mottosuyla düzenlenen program çerçevesinde Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda dev bir platform kuruldu. Etkinlik alanında masa tenisinden duvar tırmanmaya dövüş sporlarından bilek güreşine kadar herkese hitap eden branşta spor yapma imkanı bulunuyor.

Akranlarıyla zaman geçirip sosyalleşiyorlar

Gençler, renkli faaliyetlere çok yoğun ilgi gösterdi. Kimi arkadaşıyla bilek güreşi yaparken kimi de ayak tenisi oynayarak keyifli zaman geçirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bugünde gençleri yalnız bırakmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan'la birlikte mini turnuvalar, özel etkinlikler ve sahne performanslarının sergilendiği stantları tek tek gezen Çağırıcı, gençlerle de sohbet etti.

Gençlerin cep telefonlarını bırakarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılma şansı yakaladığını söyleyen Çağırıcı, "Sosyal medya bağımlılığını azaltmak adına çok güzel bir program. Yarınımız olan gençlerimiz burada akranlarıyla zaman geçirerek hem sosyalleşecek hem de hayatın içinde aktif olarak yer alacak" dedi.

Yeşilay'ın da destek verdiği proje gün boyunca sürdü.

Oluşturulma Tarihi : 07. 08. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılar Belediyesi Kerkenez Kuşuna Sahip Çıktı Bağcılar'dan Milas'a Yardım Eli Yangın Görevlisi Yemeğini Köpekle Paylaştı Sokak Hayvanları Buharla Serinliyor Üniversite Tercih Günleri 2021 Bağcılar Belediyesi'nden Orman Yangını İçin Yardım... Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Bağcılar'dan Manavgat'a 20 Bin Adet Fidan Bağışı! Uluslararası Lojistik Firmasına Personel İstihdamı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre

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