Gençler sosyal medya karantinasında
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Gençler sosyal medya karantinasında

Yapılan bir araştırmaya göre gençler, karantinadayken sosyal medyadan çıkmadı, dijital oyunlarla daha çok zaman geçirdi fakat dijital ortamdaki eğitime vaktini ve ilgisini veremedi.

Gençler sosyal medya karantinasında
19.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:42

Yapılan bir araştırmaya göre gençler, karantinadayken sosyal medyadan çıkmadı, dijital oyunlarla daha çok zaman geçirdi fakat dijital ortamdaki eğitime vaktini ve ilgisini veremedi.

Araştırma Şirketi AredaSurvey, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel 20 yaş altı gençlerin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını döneminde neler hissettiğini merak etti ve '20- COVID-19'A Bakış Araştırması' gerçekleştirdi. 12 - 14 Mayıs 2020 tarihleri arasında bin 369 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada karantina döneminde geçirdikleri vakitten, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağına kadar çok sayıda soru yöneltildi ve dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı gençlerde sosyal medya kullanımını artırdı. Covid-19 salgını öncesini göz önünde bulundurduklarında evdeki zamanlarını nasıl geçirdikleri sorulan araştırmada gençlerin büyük çoğunluğu (yüzde 70,5) korona virüs salgını öncesine oranla sosyal medya kullanımlarında artış olduğunu belirtirken, gençlerin yüzde 49,1'i Puhutv, Beinconnect, Bluetv, Netflix gibi dijital platformlara daha fazla vakit ayırmaya başladı.

Sürekli aynı şeyleri yapmak gençlerin psikolojisini bozdu

"Sokağa çıkma yasağı hayatınızı nasıl etkiledi?" diye sorulan araştırmada gençlerin yüzde 66,6'sı evde durmaktan çok sıkılırken, yüzde 66,1'i sürekli aynı şeyleri yapmak psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Aynı zamanda yüzde 64,1'i ise "Genç bir birey olarak hareketsiz kalmak beni yordu" yanıtını verdi.

Sokağa çıkma çıkma yasağı doğru bulunmuyor

Araştırma sonuçlarına göre gençlerin yüzde 38,7'si 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağının virüsün yayılmasını azalttığını düşünse de uygulanan bu yasağı doğru bulmuyor. Gençlerin yüzde 58,5'i 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağını doğru bulmazken yüzde 44,2'si uygulanan yasağın tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyor. Gençler, yüzde 65,5 oranla 15 - 20 yaş grubuna belli günlerde ve belli saatlerde yürüyüş mesafesinde sokağa çıkma izninin verilmesinden memnun.

Dışarıda özgürce dolaşmayı özledik

"Korona virüs salgın süreci boyunca en çok neleri özlediniz?" sorusuna verilen "Dışarıda özgürce dolaşabilmeyi" yanıtı yüzde 73,9 oranla en çok özlenen şeylerin başında yer aldı. Daha sonra yüzde 72,4 "Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi", yüzde 49,8 "Sevdiklerimle kucaklaşmayı ve sarılmayı" ve yüzde 45,0 "Kafe ve restoranlara gitmeyi" yanıtını verdi.

Sağlık Bakanlığı gençlerin güvenini kazandı

Araştırmada sorulan "Sağlık Bakanlığının, korona virüs salgını ile ilgili süreç yönetimini başarılı buluyor musunuz?" sorusuna yüzde 86,9 "Evet", yüzde 13,1 "Hayır" yanıtı verildi.

Online eğitim beğenilmedi

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sınıf ortamındaki eğitimlerin ertelenmesi, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) dijital ortamda uzaktan eğitim çalışmaları gençler tarafından beğenilmedi. 20 yaş altı öğrenci gençlerin yüzde 69,6'sı pandemi döneminde internet üzerinden uygulanan eğitim sisteminden memnun değilken, yüzde 45,9'u internet üzerinden verilen eğitimi başarısız, yüzde 29,1'i ne başarılı ne başarısız buldu.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yürütülen çalışmalar için ise, 'Sokağa çıkma yasağı kaldırılsın, özgürlüğü özledik' diyen 20 yaş altı gençler, yapılan araştırmaya göre, en çok dışarıda özgürce dolaşmayı ve arkadaşlarını özlerken, Sağlık Bakanlığının da pandemi sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğünü savundu.

AREDA Survey hakkında

2010 yılından beri faaliyet gösteren Araştırma Eğitim Danışmanlık Şirketi AREDA Survey, tüm kurumlara (kamu, siyasi, STK, uluslararası vb.) sosyal, siyasal ve piyasa araştırmaları; iletişim ve kişisel gelişim, insan kaynakları yönetimi geliştirme, hizmet geliştirme, yönetim geliştirme, satış becerileri geliştirme ve perakende sektörüne özel eğitim hizmetleri sunmaktadır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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