Gençler soru bankası kitapları yerine akıllı cihazlarında soru çözecek

06.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:51

Üsküdar'da eğitim gören 5 bin liseli genç 'Online Eğitim Uygulaması'yla üniversiteye hazırlanacak. Gençler, soru bankası kitapları yerine akıllı cihazlarındaki uygulamadan soru çözerek yaklaşık bin çam ağacını çevreye kazandırmış olacak.



Üsküdar Belediyesi öncülüğünde Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla, Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesinde düzenlenen bayrak töreninin akabinde lise son sınıfta olan öğrencilere üniversite sınavlarına hazırlanabilmelerini sağlayacak online eğitim modülü dağıtıldı.



Gerçekleştirilen törene Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ının yanı sıra çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.



Online eğitim uygulaması şifrelerini alan gençler evde, okulda, toplu ulaşımda, teneffüste ve hayatın her noktasında cep telefonlarından veya tabletlerinden uygulama sayesinde tüm derslere ait üniversite hazırlık sorularını çözebilecekler.



Üsküdar Belediyesi tarafından gençlere yönelik sağlanan program katkısıyla gençler kişi başı yıllık 40 kg soru bankası kitabını çözerek çöpe atıyorken online modül uygulaması ile ilçe genelinde 6 bin liseli öğrenciden sağlanan geri dönüşüm sayesinde yaklaşık bin adet çam ağacı çevreye kazandırılmış olacak.



Gençlere yönelik online uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar'da bütün lise son sınıf öğrencilerine, üniversiteye hazırlık çalışmalarında destek olsun diye önemli bir projeyi önemli bir uygulamayı gençlerimize hediye ediyoruz. Bu programımız online üniversiteye hazırlık modülü yani e-soru bankası. Bu soru bankasında 140 bin soru var, 5 yayın evinden ayrı ayrı hazırlıklar yaparak elde ettik. Bu soruların tamamı üniversite sınavında çıkacak sorularla aynı karakterde ve tüm dersleri kapsıyor ve bugün çocuklarımıza hediye ettik. Liseli gençler Haziran ayına kadar cep telefonlarında, tabletlerinde bu programı indirerek bu sorulara ulaşabilecekler. Kişiye özel bir şifresi var, burada bu bandı kaldırarak o şifreyi girerek uygulamaya bağlanabilecekler ve bu uygulamaya her yerde yanlarında taşıyabilecekler, herkesin cep telefonu var, tableti var istedikleri zaman, yemek yerken, teneffüste arkadaşları ile dinlenirken, tatilde, otobüste, otobüs beklerken kullanabilecekler. Üniversiteye hazırlık uzmanları ve gençlerden aldığımız verilere baktığımızda en iyi çalışma soru çözmektir. 140 bin soru çok önemli bir soru sayıdır. Aşağı yukarı bu soruları çözenler tüm konulara hakim olacaklardır. Bundan dolayı 140 bin soru çok önemli " diye konuştu.



Uygulamadan yararlanan lise son sınıf öğrencisi Ege Aydoğan, "Hukuk Fakültesinde okumak istiyorum. Belediye Başkanımız sağ olsun. Bize 140 bin soruluk bir online uygulamalı soru bankası verdiler. Bunun benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu sayede her zaman ve her yerde çözmüş olacağız ayrıca çok farklı sorular da görebileceğiz. Ben belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA