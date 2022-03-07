Gençler sordu, Başkan Özlü cevapladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Genç Kariyer Akademisi'nin konuğu oldu. Düzenlenen etkinlikte 'Yerel Yönetimler- Türkiye Vizyonu' konularında tecrübelerini aktaran Başkan Özlü, gençlerin sorularını yanıtlayarak bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Kariyer Akademisi'nin konuğu olarak geleceğin söz sahibi gençleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen söyleşide, gençlerle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Özlü, öğrencilik yıllarından kariyerine kadar bir çok konuda bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktardı.

Sanat, eğitim, spor, teknoloji gibi bir çok konu üzerinde de değerlendirmelerin yapıldığı söyleşinin kendisine büyük keyif verdiğini ifade eden Faruk Özlü, "Yarının büyükleri, her alanda ülkemizin ileri gitmesini sağlayacak olan siz gençlerimizle beraber güzel bir gün geçirdik. Bilgi ve birikimlerimizi sizlere aktarma fırsatımız oldu. Sizlerle her buluşmamızdan ayrı bir keyif alıyorum. Bu etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Söyleşi, Başkan Faruk Özlü'nün gençlerin sorularını cevaplaması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel