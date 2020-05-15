Gençler sokaklara akın etti, hareketlilik arttı
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Gençler sokaklara akın etti, hareketlilik arttı

Gençler sokaklara akın etti, hareketlilik arttı Maske takmayan gençleri bekçiler uyardı Yaklaşık 45 gündür dışarıya çıkamayan gençler arkadaşları ile hasret giderdi Karabük'te yeni tip korona virüs(Covid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş...

Gençler sokaklara akın etti, hareketlilik arttı
15.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:22

Gençler sokaklara akın etti, hareketlilik arttı

Maske takmayan gençleri bekçiler uyardı

Yaklaşık 45 gündür dışarıya çıkamayan gençler arkadaşları ile hasret giderdi

KARABÜK - Karabük'te yeni tip korona virüs(Covid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler iki aylık sürenin ardından sokaklara akın etti.

Korona virüs salgını ile mücadele ve önlem çalışmaları kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 15-20 yaş grubu gençlere bugün 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla izin verildi. Karabük'te de yaklaşık 45 gündür evden çıkamayan ve oldukça sıkılan gençler arkadaşları ile buluşarak cadde ve sokaklara akın etti.

Kentin en kalabalık caddelerinden olan Kemal Güneş Caddesi'nde de verilen iznin ardından insan hareketliliğinde yoğun artış olurken, bazı gençlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. 4 saat kısıtlamanın kaldırılması ile gençler arkadaşları ile hasret giderdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in dün sosyal medya hesabından maskesiz sokağa çıkma yasağını duyurmasının ardından kent genelinde görev yapan bekçiler maskelerini takmayan gençleri maskelerini takıp, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Arkadaşları ile birlikte 4 saatlik iznin keyfini gezerek çıkartan 17 yaşındaki Recep Gündüz, arkadaşlarını özlediğini, evde çok sıkıldığını belirterek, "Depresyona girmek üzereydik artık. Evde bir takım sıkıntılar oluyor. Kimse kimseye yaklaşamıyor. Aile fertlerimizden bazıları zaten çalışıyor. Sıkıntılara giriyorduk. Arkadaşlarımızı, çarşıyı özledik. Her yeri özledik açıkçası. Camdan dışarı bakıyorduk. Sosyal mesafeyi koruyarak, bütün kurallara uyarak geziyoruz" diye konuştu.

Gündüz, Karabük'te vakaya rastlanmadığını, Türkiye genelinde de örnek il olarak gösterildiğini hatırlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Korona virüs yüzünden dışarı çıkamadıkları için çok sıkıldıklarını ifade eden Aysun Akkaya ise, "Bugün çıktık, nefes aldık, çok güzeldi bizim için. Her ay bunun yapılmasını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

'AVM önünde beklediler'

Hava sıcaklıklarının artmasıyla dışarıda gezmekte zorlanan gençler, alışveriş merkezine akın ettiler. Saat 12.00'de açılan AVM'nin önünde yoğunluk oluşturan gençler yaklaşık 15 dakikalık beklemenin ardından içeriye girdi.

Kaynak: İHA

Manşet

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