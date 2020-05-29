Gençler sokağın tadını çıkarttı
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Gençler sokağın tadını çıkarttı

Gençler sokağın tadını çıkarttı Gençler üçüncü defa sokaktalar Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15-20 yaş grubu gençler, üçüncü kez sokağa çıkmanın keyfini işlek caddelerde gezmenin yanı sıra bisiklet ve paten sürerek yaşadı.

29.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:54

Gençler sokağın tadını çıkarttı

Gençler üçüncü defa sokaktalar

DENİZLİ - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15-20 yaş grubu gençler, üçüncü kez sokağa çıkmanın keyfini işlek caddelerde gezmenin yanı sıra bisiklet ve paten sürerek yaşadı. BAzı gençler ise kısıtlama sürecinde evlerinde yeni şeyler keşfettiklerini söyleyerek, evde kalmayı eğlenceli hale getirmek için uğraştıklarını belirttiler.

Bütün dünyaya yayılarak pandemi olarak gösterilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması geçtiğimiz günlerde kısıtlanmıştı. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından 15-20 yaş arası gençlere bugün üçüncü kez sokağa çıkma izni verildi. 11.00'da izinleri başlayan gençler, güzel havanın tadını çıkardı. Bazı gençler uzun süredir görüşemediği arkadaşlarıyla vakit geçirip hasret giderirken bazı gençler paten ve bisiklet sürdü. Kısıtlama günlerinde sokağa çıkamayan gençler ihtiyaç alışverişi yapmayı da ihmal etmediler.

"Evde yeni şeyler keşfettim"

Verilen izin sonrasında gününü dolu dolu geçirerek ilk saatlerden itibaren sokakta olan gezen Mustafa Kahraman, "Her şey çok güzel gidiyor şu anlık. Sabahtan beri dışarıdayız. Akşama kadar gezmeye niyetliyiz. Güzel güzel geziyoruz. Evde, evi turluyorum. Mutfaktan salona, salondan odaya. Müzikle uğraşıyorum. Evde yeni şeyler keşfettim. Lambama baktığımda gölgesinde çok güzel desen çıkıyor" dedi.

Bir başka genç Yasemin Vural ise kısıtlama sürecinden sonra dışarı çıkmayı özlediğini dile getirdi. Vural, "Uzun zaman sonra ilk defa çıktığım için biraz garipsedim. Özlemişim. 2,5-3 aydır dışarı çıkmıyordum. Evde ise kitap okudum. Resim yapabildiğimi fark ettim. Resim yaptım.

Gençler sokağın tadını çıkarttı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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