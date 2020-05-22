Gençler sokağa çıkma izninde Taksim'e geldi
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Gençler sokağa çıkma izninde Taksim'e geldi

Gençler sokağa çıkma izninde Taksim'e geldi Sokağa çıkma iznini değerlendiren 15-20 yaş arası gençler soluğu Taksim'de aldı.

22.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:48

Gençler sokağa çıkma izninde Taksim'e geldi

İSTANBUL - Sokağa çıkma iznini değerlendiren 15-20 yaş arası gençler soluğu Taksim'de aldı.

Korona virüs(Covid-19) mücadele kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanırken normalleşme adımları çerçevesinde 15-20 yaş arasında bulunan gençlere bugün 11.00-15.00 arası sokağa çıkma izni verildi. Gençler 4 saatlik izinlerini değerlendirmek için 11.00'den itibaren dışarı çıkmaya başladı. Gençler İstanbul'un en gözde meydanlarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de soğuğa rağmen maskeleri ve sosyal mesafeye uyarak dolaştı.

"Dışarı çıkmayı özledik"

Arkadaşıyla birlikte dövme malzemeleri almak için çıktığını söyleyen Ömer Çelik, "Buraya 4 saatlik izni değerlendirmeye geldik. Dövme malzemeleri almaya geldik. Dövmeci arkadaşımla birlikte geldim. Malzeme alacağız. Hava soğuk ama yapacak bir şey yok. Dışarı çıkmayı özledik. Taksim şu an boş" diye konuştu.

Koronadan dolayı evde durmaktan sıkıldığını dile getiren 20 yaşındaki Furkan Aydemir, "20 yaşındayım. 4 saatlik izinde arkadaşla beraber buluştuk. Biraz hava almak için Taksim'e geldik. Bu izin bizim için güzel oldu. Geziyoruz şu anda. Hava soğuk ama koronadan dolayı evde durmaktan sıkıldık. Biraz dolaşıp eve gideceğiz" dedi.

"Geçen hafta değerlendiremedik. Bu hafta çıkıp biraz gezelim dedik"

Evde sıkıldığını söyleyen 19 yaşındaki Yaşar Cesur ise, "Geziyoruz. Karantinada canımız sıkılıyor. Bizim de ihtiyaçlarımız vardı. Onları karşılıyoruz 4 saat içinde. Güzel oldu bizim için. Geçen hafta değerlendiremedik. Bu hafta çıkıp biraz gezelim dedik. Hava soğuk ve biraz ıslandık. Şimdi ısınacak bir yer arıyoruz. Evde çok daraldık, sıkıldık. Sağlık bakanımızdan da Allah razı olsun. Taksim de eskisi kadar dolu değil" şeklinde konuştu.

"Dışarı çıkmayı özlemişim"

4 saatlik izinden memnun olduğunu belirten 19 yaşındaki Kübra Korkmaz, "Bugün 4 saatliğine yasağımız kalktı. Biz de arkadaşla çıkıp gezelim dedik. Mağazalara baktık. Açık olanlara girdik. Dezenfektanlarımızı kullandık. Hava zaten bozuktu. Yeni yeni açıldı. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. 4 saatlik izinden memnunum. Özlemişim dışarı çıkmayı. Bayağı iyi oldu. Umarım en kısa zamanda bu korona biter " dedi.

Gençler sokağa çıkma izninde Taksim'e geldi

Kaynak: İHA

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