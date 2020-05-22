Gençler sokağa çıkma izninde soluğu Taksim'de aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gençler sokağa çıkma izninde soluğu Taksim'de aldı

İstanbul'da sokağa çıkma iznini değerlendiren 15-20 yaş arası gençler soluğu Taksim'de aldı.

Gençler sokağa çıkma izninde soluğu Taksim'de aldı
22.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:21

İstanbul'da sokağa çıkma iznini değerlendiren 15-20 yaş arası gençler soluğu Taksim'de aldı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanırken, normalleşme adımları çerçevesinde 15-20 yaş arasındaki gençlere bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Gençler 4 saatlik izinlerini değerlendirmek için 11.00'den itibaren dışarı çıkmaya başladı. Gençler İstanbul'un en gözde meydanlarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'nde serin havaya rağmen maskeleri ve sosyal mesafeye uyarak dolaştı.

Arkadaşıyla birlikte dövme malzemeleri almak için çıktığını söyleyen Ömer Çelik, "Buraya 4 saatlik izni değerlendirmeye geldik. Dövme malzemeleri almaya geldik. Dövmeci arkadaşımla birlikte geldim. Malzeme alacağız. Hava soğuk ama yapacak bir şey yok. Dışarı çıkmayı özledik. Taksim şu an boş" diye konuştu.

Koronadan dolayı evde durmaktan sıkıldığını dile getiren 20 yaşındaki Furkan Aydemir, "20 yaşındayım. 4 saatlik izinde arkadaşla beraber buluştuk. Biraz hava almak için Taksim'e geldik. Bu izin bizim için güzel oldu. Geziyoruz şu anda. Hava soğuk ama koronadan dolayı evde durmaktan sıkıldık. Biraz dolaşıp eve gideceğiz" dedi.

"GEÇEN HAFTA DEĞERLENDİREMEDİK, BU HAFTA ÇIKIP BİRAZ GEZELİM DEDİK"

Evde sıkıldığını söyleyen 19 yaşındaki Yaşar Cesur ise, "Geziyoruz. Karantinada canımız sıkılıyor. Bizim de ihtiyaçlarımız vardı. Onları karşılıyoruz 4 saat içinde. Güzel oldu bizim için. Geçen hafta değerlendiremedik. Bu hafta çıkıp biraz gezelim dedik. Hava soğuk ve biraz ıslandık. Şimdi ısınacak bir yer arıyoruz. Evde çok daraldık, sıkıldık. Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun. Taksim de eskisi kadar dolu değil" şeklinde konuştu.

"DIŞARI ÇIKMAYI ÖZLEMİŞİM"

4 saatlik izinden memnun olduğunu belirten 19 yaşındaki Kübra Korkmaz,"Bugün 4 saatliğine yasağımız kalktı. Biz de arkadaşla çıkıp gezelim dedik. Mağazalara baktık. Açık olanlara girdik. Dezenfektanlarımızı kullandık. Hava zaten bozuktu. Yeni yeni açıldı. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. 4 saatlik izinden memnunum. Özlemişim dışarı çıkmayı. Bayağı iyi oldu. Umarım en kısa zamanda bu korona biter" dedi.

(Alper Suat Tutaşı - Sümer Avcı/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan
Spor Neymar Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Gençler sokağa çıkma izninde soluğu Taksim'de aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 13:21:30. #1.14#
title