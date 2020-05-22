Gençler sokağa çıkma izninde soluğu Taksim'de aldı
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Gençler sokağa çıkma izninde soluğu Taksim'de aldı

İstanbul'da sokağa çıkma iznini değerlendiren 15-20 yaş arası gençler soluğu Taksim'de aldı.

Gençler sokağa çıkma izninde soluğu Taksim'de aldı
22.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:12

İstanbul'da sokağa çıkma iznini değerlendiren 15-20 yaş arası gençler soluğu Taksim'de aldı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanırken, normalleşme adımları çerçevesinde 15-20 yaş arasındaki gençlere bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Gençler 4 saatlik izinlerini değerlendirmek için 11.00'den itibaren dışarı çıkmaya başladı. Gençler İstanbul'un en gözde meydanlarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'nde serin havaya rağmen maskeleri ve sosyal mesafeye uyarak dolaştı.

Arkadaşıyla birlikte dövme malzemeleri almak için çıktığını söyleyen Ömer Çelik, "Buraya 4 saatlik izni değerlendirmeye geldik. Dövme malzemeleri almaya geldik. Dövmeci arkadaşımla birlikte geldim. Malzeme alacağız. Hava soğuk ama yapacak bir şey yok. Dışarı çıkmayı özledik. Taksim şu an boş" diye konuştu.

Koronadan dolayı evde durmaktan sıkıldığını dile getiren 20 yaşındaki Furkan Aydemir, "20 yaşındayım. 4 saatlik izinde arkadaşla beraber buluştuk. Biraz hava almak için Taksim'e geldik. Bu izin bizim için güzel oldu. Geziyoruz şu anda. Hava soğuk ama koronadan dolayı evde durmaktan sıkıldık. Biraz dolaşıp eve gideceğiz" dedi.

"Geçen hafta değerlendiremedik, bu hafta çıkıp biraz gezelim dedik"

Evde sıkıldığını söyleyen 19 yaşındaki Yaşar Cesur ise, "Geziyoruz. Karantinada canımız sıkılıyor. Bizim de ihtiyaçlarımız vardı. Onları karşılıyoruz 4 saat içinde. Güzel oldu bizim için. Geçen hafta değerlendiremedik. Bu hafta çıkıp biraz gezelim dedik. Hava soğuk ve biraz ıslandık. Şimdi ısınacak bir yer arıyoruz. Evde çok daraldık, sıkıldık. Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun. Taksim de eskisi kadar dolu değil" şeklinde konuştu.

"Dışarı çıkmayı özlemişim"

4 saatlik izinden memnun olduğunu belirten 19 yaşındaki Kübra Korkmaz,"Bugün 4 saatliğine yasağımız kalktı. Biz de arkadaşla çıkıp gezelim dedik. Mağazalara baktık. Açık olanlara girdik. Dezenfektanlarımızı kullandık. Hava zaten bozuktu. Yeni yeni açıldı. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. 4 saatlik izinden memnunum. Özlemişim dışarı çıkmayı. Bayağı iyi oldu. Umarım en kısa zamanda bu korona biter" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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