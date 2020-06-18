''Gençler sizler bizim geleceğimizsiniz''
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''Gençler sizler bizim geleceğimizsiniz''

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile alakalı video yarışmasında derece yapan 41 genç düzenlenen törenle bisiklet sahibi oldu

''Gençler sizler bizim geleceğimizsiniz''
18.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:13

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle düzenlenen '41 Gence Bisiklet' yarışmasının kazananları bisikletlerini Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ellerinden aldı. Törende konuşan Başkan Büyükakın geçlere hitaben, "Gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler sizin geleceğinizi emanet almış durumdayız. Bu emanetin geleceğe en güzel şekilde taşınması için var gücümüzle hizmet ediyoruz" dedi.

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik Modeli bünyesinde hazırlanan 41 Gence Bisiklet yarışmasına 14 ile 20 yaş arası gençler yoğun ilgiyle katılmıştı. Anlamlı yarışmada dereceye girenler için gerçekleştirilen takdim töreni sosyal mesafeye uygun şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binası arkasındaki sahil alanında düzenlendi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Büyükşehir yöneticileri, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

"MUTLU BİR ŞEHİR İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE GENÇLERLE ÇALIŞIYORUZ"

Takdim töreninde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli'yi gençlerle beraber daha mutlu bir şehir yapmak için çalıştıklarını ifade ederek; "Gençlerle bir araya gelmek, onların geleceğine bir şeyler katmak ve bu şehri gençlerle beraber daha güzel yaşanılabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Varlık sebebimiz gençlerimizdir. Bizim asıl işimiz evlatlarımıza nasıl daha güzel bir şehir bırakırız üzerinedir. Bu şehrin içinde yaşıyoruz ve bu şehri daha mutlu bir şehir yapma gayretindeyiz. Evlatlarımız her zaman önceliğimizdir, onlar için elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor" dedi.

"TEMEL DEĞERLERİMİZİ UNUTMADAN DEĞİŞİME AYAK UYDURMALIYIZ"

Dünyanın çok hızlı değiştiğini hatırlatan Başkan Büyükakın "Gençler unutmayın zaman değişiyor, her şey değişebilir ama bazı şeyler var ki onlar değişmez. Mesela bu toprakların üstünde bağımsız yaşamak asla değişmez. Bu bayrak altında kardeşçesine yaşamak asla değişmeyecek. Toprağınız, bayrağınız, vatanınız yoksa sizler de yoksunuz demektir. Dolasıyla temel değerlerimizi unutmadan bu değişim sürecine ayak uydurmamız lazım" dedi.

"KILAVUZ GENÇLİK PROJESİ GENÇLERİMİZİN YANINDADIR"

Kılavuz Gençlik Projesi'nin önemini de vurgulayan Başkan Büyükakın gençlere tavsiyeler vererek şunları söyledi; "Gençler aranızdan yarının Cumhurbaşkanları, bilim insanları, iş dünyasının temsilcileri, mühendisleri velhasıl her meslekten donanımlı insanları ve büyük kuruluşların sahipleri çıkabilir. Daha İlkokul çağından Bilgievi ile gençlerimizle buluşuyoruz. Daha sonra Akademi Lise ve Akademi Üniversite ile üniversite serüvenlerinde yine gençlerimizde yanlarında oluyoruz. Ayrıca onları bir spor dalıyla da buluşturmak için spor okullarıyla destekliyoruz."

"TÜM OKULLARIMIZA KAYNAK AYIRDIK"

Törende gençlere bir müjde de veren Başkan Büyükakın "Tüm okullarımıza önemli kaynaklar ayırdık. Bu kaynakla robotik kodlama sınıfları açıyoruz. Bu dönem bittiğinde tüm okullarda robotik kodlama sınıfları açılmış olacak. Kocaeli'de doğduğunuz için çok şanslısınız" diye konuştu.

BAŞKAN GENÇLERLE BİSİKLET SÜRDÜ

Takdim töreninden sonra Başkan Büyükakın, gençlerle beraber bisiklet sürerek sahil turu yaptı. Bu esnada gençlerle muhabbet eden Başkan Büyükakın yarışmayı kazananları da kutladı.

BİSİKLET GÖSTERİSİ İLE EĞLENCELİ ANLAR

Takdim töreni öncesi ise Extreme Sport Show (Bisiklet Gösterisi) ile katılımcılar heyecanlı anlar yaşadı. Gösteri tüm katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

AİLE BİREYLERİ İLE BİRLİKTE YER ALDILAR

Covid 19 salgını nedeni ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinden kutlamak zorunda kalan gençlerin duygu ve düşünceleri videolar sayesinde yaşanmıştı. Çekilen kısa video ile bayramın etkin bir şekilde kutlanması projenin amacına ulaştırdı. Bununla birlikte videolarda evde yaşayan gençler ve aile bireyleri birlikte yer alarak renkli görüntüler oluştururken takdim töreninde de yine aileleri ile beraber yer aldı.

BİSİKLETLERİNİ BAŞKANIN ELİNDEN ALDILAR

Gelen tüm videolar Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen seçici kurul tarafından değerlendirilip, dereceye giren videolar ilan edilmişti. Sonuçlar ilan edildikten sonra ise Cansu Erdoğan yaptığı çizim videosuyla yarışmada birinci oldu. İkinciliği ise tesbih videosuyla Berna Akın elde ederken üçüncü ise gölge videosuyla Efecan Alper ve kardeşleri oldu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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