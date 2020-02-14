Gençler siber zorbalıktan nasıl korunur? UNICEF ve Facebook yanıtladı

14.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:32

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), gençlere 'siber zorbalık'la mücadelede destek olacak bir kılavuz yayımladı.



UNICEF öncülüğünde oluşturulan ve uluslararası siber zorbalık ile çocuk koruma uzmanlarının yanı sıra Facebook, Twitter ve Instagram'ın da içinde bulunduğu bir ekip, gençlerin siber zorbalık hakkında sorularını yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle