Gençler siber zorbalıktan nasıl korunur? UNICEF ve Facebook yanıtladı
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Gençler siber zorbalıktan nasıl korunur? UNICEF ve Facebook yanıtladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 11 Şubat Güvenli İnternet Günü için gençlere siber zorbalıkla mücadelede destek olacak bir kılavuz yayımladı.

14.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:32
Gençler siber zorbalıktan nasıl korunur? UNICEF ve Facebook yanıtladı

Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), gençlere 'siber zorbalık'la mücadelede destek olacak bir kılavuz yayımladı.


UNICEF öncülüğünde oluşturulan ve uluslararası siber zorbalık ile çocuk koruma uzmanlarının yanı sıra , Twitter ve Instagram'ın da içinde bulunduğu bir ekip, gençlerin siber zorbalık hakkında sorularını yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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