Gençler, "Şehrin İyi Hali" konserinde bu sene Tuğkan'la buluşacak - Haberler Ekonomi
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Gençler, "Şehrin İyi Hali" konserinde bu sene Tuğkan'la buluşacak

Gençler,
AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Akbank'ın 7'nci kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği "Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında, Tuğkan, 23 Aralık'ta jojo.live'da vereceği konserde Türkiye'deki tüm gençlerle buluşacak.

Akbank'ın 7'nci kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği "Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında, Tuğkan, 23 Aralık'ta jojo.live'da vereceği konserde Türkiye'deki tüm gençlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında 10 bin genç, 21 sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle gönüllülük etkinliklerine katılacak.

İyilik hareketine katılıp gönüllülük sertifikasını alacak gençler, akbank.jojo.live web adresi üzerinden Tuğkan'ın vereceği özel konserde eğlenme imkanı bulacak. 23 Aralık'ta saat 22.00'de başlayacak online konseri, projeye katılan gençlerin yanı sıra tüm Türkiye'den ve dünyadan isteyen herkes tek bir tıkla ücretiz izleyebilecek.

Gençlerin STK'lar aracılığıyla gönüllülükle tanışmalarına imkan yaratan "Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında Tuğkan da gönüllü gençlerle 16 Aralık'ta HAYTAP'ta bir gün geçirecek. Tuğkan, sokak kedileri için kedi evi yapımı etkinliğinde gençlerle birlikte çalışacak.

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AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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