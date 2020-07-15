Gençler şehitleri yad etti
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Gençler şehitleri yad etti

Şarköy'de Diyanet Genç Gönüllülerinden oluşan gençler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında Şarköy Şehitliğini ziyaret etti.

Gençler şehitleri yad etti
15.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:07

Şarköy'de Diyanet Genç Gönüllülerinden oluşan gençler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında Şarköy Şehitliğini ziyaret etti.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde Devlete, Demokrasiye ve Cumhuriyete karşı yapılan hain darbe girişiminin dördüncü yılında yaşanılanları unutturmamak, olaylarda şehit düşenleri ve gazileri anmak için 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Mili Birlik Haftası çerçevesinde program düzenlendi.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen'in rehberliğinde gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinde 14 Temmuz 2011 yılında Silvan'da şehit olan Gökhan Kaplan şehadetinin 9. yılında, 15 Temmuz 2006 yılında Eruh'ta şehit olan Emrah Öztürk'te şehadetinin 14. yılında anılarak tüm şehitlerin ve ahirete irtihal eden gazilerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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