Gençler Sarıkamış şehitlerini 'Beyaz Hüzün' filmi ile andı

15.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:54

AYDIN (İHA) – Aydınlı gençler, ecdadının çetin kış şartlarında ve muharebede verdiği mücadeleyi izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.



Aydın Gençlik Merkezinin, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıldönümü münasebetiyle planladığı ve gençlerde bu değerli fedakarlığın bilincini oluşturmak amacıyla Aydın ilimize özel olarak getirtilen Beyaz Hüzün filmi izletildi.



Kendisine bağlı birliği Sarıkamış'a ulaştırmak için zorlu bir mücadeleye girişen, Balkan Harbine katılan ve Sarıkamış Harekatı için yola koyulan bir kahramanın hikayesi olan "Beyaz Hüzün" filmini, toplam 488 genç izledi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sinemaya gelen gençlerle bir arada bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden İl Müdürü Fillikçioğlu, Bakanlığının planladığı gibi gençlerin ecdadına verdiği değeri ve o kutsal ruhu paylaştığını görünce, çalışmanın amacına ulaştığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA