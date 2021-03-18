Gençler sabah namazında buluştular

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 'Gençlik Sabah Namazında Buluşuyor' etkinliği kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sabah namazı Merkez Büyük Camiinde buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerince, birlik, dirlik, huzur ve sükun mekanları olan camilerle gençleri buluşturmak, milli ve manevi değerleri gelecek nesillere aktarmak ve gençlerin bir araya gelmesine vesile olmak amacıyla 'Gençlik Sabah Namazında Buluşuyor' etkinliği kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sabah namazı buluşması Merkez Büyük Camii'nde gerçekleşti.

Merkez Büyük Camii'nde gerçekleşen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sabah namazı buluşmasına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İl Müftüsü Rüstem Can ile 40 gönüllü genç katıldı.

Etkinlikte ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolasıyla mevlid-i şerif düzenlendi. Şehitlerimiz için dualar edildi. Duaların ardından cami cemaati ile gençlere poğaça ve meyve suyu ikram edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı