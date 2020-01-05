Gençler sabah namazında buluştu
"Gençler Sabah Namazına Buluşuyor" organizasyonunda, Edremitli gençler Alsancak Camisi'nde buluştu.
"Gençler Sabah Namazına Buluşuyor" organizasyonunda, Edremitli gençler Alsancak Camisi'nde buluştu. Gençler, cemaatle saf tutarak namaz kıldı ve dua etti.
Sabah namazının ardından 75.yıl Ortaokulu'nda Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile okul öğretmenlerinin katkılarıyla ikramda bulunuldu.
Yetkililer, amaçlarının cami cemaatine gençlerin de katılımını sağlamak olduğunu ifade ettiler. - BALIKESİR