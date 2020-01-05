Gençler sabah namazında buluştu
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Gençler sabah namazında buluştu

"Gençler Sabah Namazına Buluşuyor" organizasyonunda, Edremitli gençler Alsancak Camisi'nde buluştu.

05.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:23
Gençler sabah namazında buluştu

"Gençler Namazına Buluşuyor" organizasyonunda, Edremitli gençler Alsancak Camisi'nde buluştu. Gençler, cemaatle saf tutarak namaz kıldı ve dua etti.


Sabah namazının ardından 75.yıl Ortaokulu'nda Edremit Gençlik Hizmetleri ve Müdürlüğü ile okul öğretmenlerinin katkılarıyla ikramda bulunuldu.


Yetkililer, amaçlarının cami cemaatine gençlerin de katılımını sağlamak olduğunu ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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