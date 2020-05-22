Gençler Ramazan Bayramı öncesinde sokakları doldurdu
Dışarı çıkan gençlerin yürümesi Gençlerin aileleriyle bayram alışverişi yapması Gençler aileleriyle bayram alışverişine çıktıAfyonkarahisar'da, Ambaryolu ve Bankalar Caddesi'nde, 15-20 yaş arası gençler, kendilerine tanınan 4 saatlik izinle aileleriyle bayram alışverişi yaptı.
22.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:12
Dışarı çıkan gençlerin yürümesi
Gençlerin aileleriyle bayram alışverişi yapması Gençler aileleriyle bayram alışverişine çıktı
Afyonkarahisar'da, Ambaryolu ve Bankalar Caddesi'nde, 15-20 yaş arası gençler, kendilerine tanınan 4 saatlik izinle aileleriyle bayram alışverişi yaptı.
Bayram için aileler, şeker, tatlı, gıda malzemeleri alırken, gençlerin de kendilerine elbise, ayakkabı ve kişisel malzemeler baktıkları gözlendi.
Aynı saatte ayrıca, park ve bahçelerde de vakit geçiren gençlerin maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettikleri görüldü.
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Kaynak: AA