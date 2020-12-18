Gençler önce üretti, sonra dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gençler önce üretti, sonra dağıttı

18.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:17
Gençler önce üretti, sonra dağıttı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri hobi bahçelerine ektiği sebzeleri, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri hobi bahçelerine ektiği sebzeleri, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy Gençlik Merkezi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gençleri topluma yararlı birey olarak yetiştirmek ve ilçeye faydalı çalışmalar yapmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezi, yaptığı son çalışma ile de gönülleri fethetti. Gençlik Merkezi'nin fedakar gençleri, hobi bahçelerinden topladıkları sebzeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Yerli Malı'nın önemini vurgulayan gençler, ülkenin geleceği için yerli malı kullanımını teşvik etmek amacıyla farklı çalışmalar da gerçekleştireceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ

Gençler önce üretti, sonra dağıttı
Gençler önce üretti, sonra dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Gülben Ergen Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Çağdaş Atan Fatih Terim Abdullah Avcı Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Karar Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençler önce üretti, sonra dağıttı | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:20:13. #1.14#
title